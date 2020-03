VIDEO – Koulibaly mette all’asta maglia di Napoli-Liverpool: “E’ per aiutare chi ha bisogno”

Il centrale azzurro lancia l'iniziativa benefica: in palio la sua maglia autografata della sfida ai Red Devils della scorsa stagione Pubblicato il alle 17:54 da •

Kalidou Koulibaly non perde mai l’occasione per mostrare il suo cuore d’oro. Il centrale azzurro è da sempre molto impegnato nel sociale e questa volta l’iniziativa da lui lanciata consiste nella messa all’asta della sua maglia indossata in occasione di Napoli-Liverpool della scorsa stagione.

Maglia che, tra l’altro, porta il suo autografo. Il ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza per aiutare chi ha bisogno in questa battaglia contro il Coronavirus: “Ciao ragazzi, sono Koulibaly, spero che stiate bene – ha detto Kalidou -.Vi mando un piccolo messaggio. Metto all’asta la mia maglietta indossata contro il Liverpool la scorsa stagione. Ho pensato a questa iniziativa per aiutare chi ha bisogno. Un abbraccio forte e sempre forza Napoli”.