“Dries Mertens spruzza un po’ di magia sulla Champions League”. Così la UEFA commenta la ricostruzione alla Playstation del gol dell’attaccante belga del Napoli contro il Barcellona.

&

Magical Mertens 🎩

Dries Mertens sprinkles some magic on the #UCL ✨

Recreate the goal and share your best efforts using #PS4share#UCL #PlayStationFC @PlayStationEU pic.twitter.com/nFGu6X9iVA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2020