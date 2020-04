VIDEO – Lecce, esce da casa e insulta Conte e compagna: denunciato per oltraggio

Nei pochi secondi di filmato trasmesso come diretta Instagram si vede che è alla guida della sua Smart probabilmente diretto a Santa Maria di Leuca. Dice di voler andare a pescare nonostante i divieti perché è vietato muoversi se non per ragioni di lavoro e necessità. Poi attacca Conte e la relativa compagna con offese in dialetto e parolacce. Il video diventato virale ha fatto il giro d’Italia ed è arrivato alla Digos. Per questo è stato denunciato per oltraggio a corpo politico e per non aver osservato le norme anti Covid-19. (CLICCA QUI)