VIDEO – L’editoriale di Chiariello: ”Il Napoli contro il Crotone ha cambiato di nuovo pelle”

Nel corso di ‘Campania Sport’, trasmissione in onda su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale Crotone-Napoli: “Il Napoli cambia di nuovo pelle, a Crotone schierata da Gattuso una squadra operaria. Il tecnico è giunto alla convinzione di dover alternare due sistemi di gioco il 4-3-3 e il 4-2-3-1, quando gli avversari giocano col play utilizza il vertice alto e quindi il 4-2-3-1, quando invece gli avversari giocano con due play bassi gioca col 4-3-3. A Crotone la differenza la fa la società con la qualità che dà nelle mani dell’allenatore, tunnel di Zielinski, gran giocata del capitano e così si sblocca una partita che era anche rognosa. Dopo con l’espulsione di Petriccioni la gara è andata in discesa, però si è visto un buon palleggio, e un Lozano devastante sulla destra. Attenzione il Napoli ha perso tre partite al San Paolo e la prossima partita contro la Samp sarà da prendere con le pinze, i doriani si esprimono meglio fuoricasa così come lo stesso Napoli. Gli azzurri decideranno il loro futuro in trasferta in campionato, con le gare contro Lazio e Inter, e in casa nella gara di Europa League contro la Real Sociedad. Se il Napoli vince la gara in coppa vince anche il girone, non ci si può permettere di perdere la testa di serie. Sarà quindi una partita delicatissima, anche per questo oggi Gattuso ha sperimentato con Petagna davanti e facendo riposare Mertens che quando è entrato è stato brillante con due assist. Dobbiamo credere profondamente che questo Napoli, squadra con tantissima qualità, sia in corsa per i suoi obiettivi fino in fondo”.