VIDEO – L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli stava per prenderle contro l’equivalente della Vis Pesaro…”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka nel corso della trasmissione ‘Tutti in Europa’: “E’ una classifica che prende la sua fisionomia. Il Napoli battendo il Rijeka in casa, poi basterà non perdere con le altre due per qualificarsi. Non vedo grandi difficoltà per il passaggio del turno, è ovvio che in Olanda non si può perdere. Ma è un girone che ha una buona squadra come la Real Sociedad, medio basso livello come l’AZ e basso livello come il Rijka, il Napoli oggi stava riuscendo nell’impresa di prenderle contro la Vis Pesaro praticamente”.