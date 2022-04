VIDEO – L’editoriale di Chiariello: “Le speranze diminuiscono, ma non è finita”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale il ko del Napoli contro la Fiorentina: “La domanda è: ’E’ finita?’ No, è finita quando è finita. Questo è un campionato che non può dare sentenze definitive a sei giornate dalla fine, perché non ci sono squadre definitive. L’Inter che sembrava aver abdicato allo scudetto ora torna ad essere la prima favorita. Questo editoriale non andrebbe fatto ora perché risente della mancanza di possibilità di giudizio di Torino-Milan. Siamo così convinti che il Milan faccia un solo boccone del Toro? L’Inter resuscitata proprio a Torino contro la Juve, nella migliore partita dei bianconeri, adesso ha ripreso il passo avendo battuto il Verona con discreta sicurezza. Ma siamo sicuri che l’Inter le vincerà tutte le ultime sei e anche il recupero a Bologna? Perfino il Napoli ha ancora possibilità, nonostante abbia perso 5 partite in casa e che lunedì incontra la Roma, che ha battuto la Salernitana che stava vincendo all’Olimpico nel recupero con i cambi. Quei cambi che oggi a Spalletti non sono riusciti e che fanno tanto discutere. Attenzione però che Il Napoli deve guardarsi anche le spalle dalla Juve che di riffe e di raffe è sempre lì.

Io dico che non è finita, perché non credevo molto alle due vittorie consecutive contro Fiorentina e Roma. Il Napoli ha la maledizione del 4, perché non riesce mai a vincere la quarta partita di seguito. Ha cominciato il campionato con tre vittorie consecutive e poi è andato a pareggiare a Leicester in coppa. Poi ne ha fatte altre tre consecutive ed è andato a perdere in casa con lo Spartak in coppa. Poi dopo altre tre vittorie è andato a pareggiare a Roma con le polemiche per il rigore su Anguissa. Poi dopo altre tre vittorie di seguito e pareggia in casa col Verona. A gennaio dopo tre vittorie di fila, c’è la sconfitta in casa con la Fiorentina in Coppa Italia. Dopo un altro filotto il pareggio in casa con l’Inter. Ed ora che ha vinto con Verona, Udinese e Atalanta si ferma con la Fiorentina di nuovo. E’ un caso o è un problema strutturale? Questa squadra oggi ha perso col gioco, perché la Fiorentina ha riempito l’area di rigore azzurra, ha giocato al calcio e il Napoli era in grande difficoltà a centrocampo.

Vogliamo parlare di due signori che hanno l’oro nei piedi ma che hanno il cuore freddo, che si chiamano Fabian Ruiz e Zielinski? Ma perché Demme è uscito completamente fuori dalle gerarchie? E’ l’unico muscolare che può sostituire Anguissa. E perché esce Insigne? L’unico vivace dell’attacco del Napoli con Osimhen mangiato letteralmente da Igor e non esce Zielinski che non ha toccato palla per l’ennesima partita consecutiva. Se rifondazione deve essere perché non si parte dalla cessione di questi due giocatori che portano soldi e forse sostituiti da giocatori di carattere e nervo danno a questa squadra qualcosa in più. Abbiamo giocato con due uomini in meno oggi e Politano a mezzo servizio. Quando a centrocampo lasci il solo Lobotka, non puoi pensare di vincere la partita. Spalletti oggi non ha convinto affatto né con le scelte iniziali che con quelle successive. La responsabilità è sempre di chi va in campo, Fabian, che può tirare in porta, si guarda intorno e dà la palla agli avversari, è indecente. Osimhen non ha toccato palla, però ha corso talmente tanto che l’avversario è uscito distrutto e alla fine ha fatto assist e gol nonostante la pessima partita, perché il ragazzo dà l’anima. Questa squadra è strutturalmente è debole purtroppo, ci vuole gente di taglia e nervo.

Il campionato però non è finito, perché queste sei partite il Napoli le può vincere e la quota 84 è quella scudetto indicata da Allegri. Calma e gesso, certo le speranze diminuiscono ma questo campionato non autorizza sentenze anticipate”.