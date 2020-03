VIDEO – Liverpool, Klopp rimprovera i tifosi: “Allontanate le vostre mani, maledetti idioti!”

In Inghilterra solo oggi si sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di prendere provvedimenti in merito all’emergenza Coronavirus anche in ambito calcistico. Tuttavia, qualcuno ha già preso seriamente la situazione da qualche giorno: uno di questi è sicuramente il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Infatti, ieri sera, l’allenatore tedesco si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare prima del match perso ai supplementari contro l’Atletico Madrid. Infatti, alcuni tifosi si sono affacciati dalle tribune per batte il cinque ai calciatori e al tecnico dei Reds, venendo veementemente rimproverati da quest’ultimo: “Puts your hands away you fucking idiots“. Letteralmente: “Allontanate le vostre mani maledetti idioti”.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

Fonte: Alfredopedullà.com