VIDEO – Mourinho, Dr Jekyll e Mr Hyde. Dalla gioia alla rabbia, reazione virale

José Mourinho non si smentisce mai. Lo Special One durante la sfida fra Tottenham e Manchester City (vinta poi dagli Spurs) ha dato vita ad una reazione plateale e per certi versi ambigua, che ovviamente i social hanno immediatamente trasformato in contenuto virale.

I fatti – Al minuto 40 l’arbitro concede un calcio di rigore al City. Dal dischetto va Gundogan, Lloris para e sulla respinta entra in contatto con Sterling (già ammonito). Per l’arbitro è ancora rigore, il secondo in pochi secondi, mentre il VAR la pensa diversamente e calcella il fallo evidenziando la simulazione di Sterling. Una decisione che fa ovviamente felice Mourinho, inquadrato in panchina intento a sorridere per lo scampato pericolo. La felicità però dura pochi secondi, giusto il tempo di far capire al suo assistente Joao Sacramento che all’appello manca il secondo giallo per l’attaccante di Guardiola a causa della simulazione. E Mourinho, una volta capito l’accaduto, scatta dalla panchina in direzione quarto uomo cambiando così radicalmente umore nel giro di una manciata di secondi…