VIDEO – Napoli, Gaetano si allena durante la sosta con il fratello

E’ tempo di sosta per il Mondiale, alcuni giocatori del Napoli sono partiti per la rassegna iridata in Qatar, altri sono al lavoro con le rispettive Nazionali e le amichevoli da giocare. E altri ancora sono rimasti a casa, approfittando di questo lungo break per riposare e recuperare le energie in vista della seconda parte di stagione. Uno di questi è Gianluca Gaetano, rimasto al Napoli dopo il prestito alla Cremonese l’anno scorso: Spalletti punta molto sul ‘talentino’, che studia alle spalle di giocatori importanti come Lobotka per farsi trovare pronto in futuro. E infatti in alcune partite, l’allenatore dei partenopei lo ha anche premiato in momenti importanti, come all’Olimpico contro la Roma o in casa con lo Spezia.

Gianluca Gaetano è dunque rimasto a casa e continua ad allenarsi. Diversi video lo ritraggono insieme al fratello Luciano, dove svolgono esercizi fisici per migliorare la condizione e continuare a migliorarsi. Insomma, c’è la sosta, ma non c’è la pausa per il centrocampista napoletano. Di seguito, i video.