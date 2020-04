VIDEO – Napoli, in centinaia si riversano sul lungomare per l’attività motoria

Dalle ore 19.00 fino alle 22.00 di oggi a Napoli era permesso fare attività motoria, così come aveva annunciato Vincenzo De Luca nei giorni scorsi tra mille raccomandazioni e cautele. In queste ore però sul lungomare partenopeo si segnalano centinaia di persone che si sono improvvisate runner o che stanno facendo una semplice passeggiata, e stando alle immagini che ci hanno segnalato alcuni utenti appare evidente come ci sia un pericoloso assembramento di persone.

Se nei prossimi giorni la situazione continuerà in questo modo oppure addirittura la folla di persone aumenterà è probabile che De Luca riveda le sue posizioni in merito all’attività motoria. Ricordiamo che l’ordinanza della Regione Campania riferisce che un cittadino può compiere attività motoria con una distanza massima di 200 metri dalla rispettiva abitazione. E’ difficile credere quindi che tutte queste persone abitino a ridosso del lungomare partenopeo. In questo momento serve massima cautela nel rispetto di tutti.

