Gol col brivido per Mertens! Palla in verticale di Fabian per il belga, in area. A tu per tu con Letica il numero 14 mette il piede sotto e spedisce in fondo al sacco, ma si alza (con ritardo) la bandierina per segnalare il presunto fuorigioco. Decisione che viene poi corretta dal Var: è buon il gol di Ciro Mertens!