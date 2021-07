Due gol in tre minuti per il Napoli di Luciano Spalletti, che ora si trova sopra di due reti a zero all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Ed entrambe le reti sono arrivate sull’asse Ounas-Osimhen: errore in uscita dei bavaresi, recupero palla dell’algerino e servizio per il nigeriano, che con un diagonale dalla destra mette in porta.