VIDEO – Paolo Cannavaro: “Napoli, il rammarico più grande è non aver vinto lo scudetto nel 2011”

Paolo Cannavaro si è raccontato in una bella intervista concessa a Super Sport 21, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Canale 21 a partire dalle ore 20. Fra alcuni rimpianti riguardanti il suo passato azzurro e il suo presente in Cina, l’ex capitano del Napoli si è detto orgoglioso dei napoletani e di quanto fatto finora: “Attenti, la fase 2 è più difficile della prima. Qui in Cina gira un video del famoso ‘paniere’ napoletano. Sono orgoglioso di come i miei concittadini hanno affrontato l’emergenza, ma quante polemiche inutili sulla nostra iniziativa di beneficenza”. Un grande rimpianto riguardo il suo straordinario periodo in azzurro: “Quello scudetto che ci è sfuggito nel 2011. Ci abbiamo creduto, potevamo farcela, dispiace per come è finita”.