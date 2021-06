VIDEO – Parma Primavera, Veronese: “Scelte in base alla stanchezza, siamo tranquilli”

Marco Veronese, allenatore del Parma Primavera, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club prima della partita contro il Napoli:

“Ci siamo allenati come dovevamo fare, negli ultimi giorni siamo stati fortunati col clima, non ha fatto eccessivamente caldo. La partita è importante, al di là del clima. Se fa caldo, lo farà anche per loro. Ci arriviamo in maniera normale, i ragazzi sono tranquilli e con la giusta tensione. Più si è tranquilli e più si affrontano le partite con fiducia e serenità. Non bisogna sprecare energie nervose per niente. Io sono convinto che queste sono partite importanti, e il campionato è lungo: ci sono giocatori che sono stati importanti in un periodo e arrivano a fine stagione più stanchi. Le scelte saranno in base a quello, senza pensare all’età. I giocatori vanno in campo e determinano la loro prestazione, io in campo non posso andarci”.