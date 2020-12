VIDEO – Polemiche in Bundesliga, attaccante irride avversario prima di insaccare a porta vuota

Brutto episodio in Bundesliga. Nel corso del match di Werder Brema e Stoccarda l’attaccante del club ospite ha segnato la rete della doppietta con un gesto che ha creato tante polemiche.

Il giocatore prima ha dribblato il portiere e poi a porta vuota ha atteso che gli avversari rientrassero prima di insaccare la palla. Un gesto che ha creato tante polemiche , ecco il video:

Silas Wamangituka with one of the most disrespectful finishes you’re ever likely to see 😭😭😭 pic.twitter.com/d3vw9oLOnj

— Taísto (Quintuple-Winners 🏆🏆🏆🏆🏆) (@TaistoFCB) December 6, 2020