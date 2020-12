VIDEO – PSG-Basaksehir, il dialogo tra Hategan e Coltescu: “Quello nero laggiù…”

Il giornalista rumeno Emanuel Rosu, collaboratore -tra le altre- del Guardian e di World Soccer, ha postato un video sul suo profilo Twitter del dialogo tra l’arbitro Hategan e il 4° uomo Coltescu: “Quello nero laggiù. Vai a controllare chi è. Quello nero laggiù, non è possibile agire in questo modo”. In seguito a quest’insulto razzista, la partita è stata interrotta dai calciatori che si sono rifiutati di continuare.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: ‘The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it’s not poasible to act like that’ #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG

