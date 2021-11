VIDEO – Romania-Islanda, la mascotte sostiene la nazionale rumena nel deserto dello Stadion

Si sta disputando allo Steaua Stadion la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 di Qatar tra Romania e Islanda. La nazionale rumena, capitanata da Vlad Chiriches -ex Napoli- è in corsa per un posto ai playoff. Tuttavia, non può contare sul sostegno dei propri tifosi visto che la partita è a porte chiuse per le restrizioni per i tanti casi di Covid-19 che hanno colpito la Romania.

Tuttavia, c’è il particolare sostegno della mascotte e di pochissimi altri supporter presenti allo stadio, che insieme alle grida degli allenatori e dei giocatori in campo, popolano il deserto Steaua Stadion.