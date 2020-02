VIDEO – Serie D, tecnico colpisce con uno schiaffo un suo giocatore e viene espulso

Espulso per aver colpito con uno schiaffo il proprio giocatore. Davvero una cosa incredibile quanto avvenuto nella gara di Serie D tra il Grosseto e il Monterosi. Minuto 74 del match, Lamberto Magrini – allenatore del Grosseto – richiama in panchina il centrocampista Riccardo Cretella, recuperato in extremis per il match. Il calciatore evidentemente non gradisce la sostituzione e al momento del cambio sussurra qualcosa che fa scatenare la reazione davvero inattesa da parte di Magrini, che si scaglia contro il suo giocatore e lo colpisce con uno schiaffo, pur non centrandolo con precisione. Ecco il video di questo gesto:

