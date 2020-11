VIDEO – Spagna-Germania 6-0: tre assist di un fantastico di Fabiàn

Spagna-Germania, match valido per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League, termina con l’incredibile punteggio di 6-0 in favore delle ‘Furie rosse’. Tra gli spagnoli grande protagonista l’azzurro Fabian Ruiz, entrato al 12′ del primo tempo per sostituire l’infortunato Canales, con ben tre assist. La Spagna passa in vantaggio al 12′ del primo tempo con Morata al 17′ su passaggio di Fabian e raddoppia al 33′ con Ferran Torres. Sul finale di primo tempo ancora sugli scudi l’azzurro con un altro asssit per la rete del 3-0 di Olmo al 38′. Nel secondo tempo la Spagna chiude il sipario col altri due gol di Ferran Torres, il primo al 55′ e il secondo grazie al terzo assist del centrocampista del Napoli, e il definito 6-0 di Oyarzabal all’89. Con questo successo la Spagna conquista l’accesso alla final four della competizione