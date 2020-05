VIDEO – Strepitoso Adani, si lava i denti prima di parlare di Maradona! Vieri: “Ho i brividi”

Christian Vieri in questo periodo di quarantena è seguitissimo sui social per via delle sue dirette su Instagram con personaggi del calcio. Ieri l’ex bomber italiano era in collegamento con Daniele Adani, ex calciatore e apprezzato opinionista di SKY Sport. I due hanno ricordato il secondo scudetto vinto dal Napoli nel 1990. Adani ha ricordato la formazione titolare del Napoli e prima di pronunciare il nome di Diego Armando Maradona in segno di rispetto si è lavato i denti con spazzolino e dentifricio.

Adani: “Il Napoli aveva una squadra fortissima, Maradona fece 16 goal, tantissimi!”. Vieri risponde: “Pazzesco quello che è successo a Napoli, ieri ho visto il filmato pubblicato da Maradona in merito al secondo Scudetto, l’avrò visto 100 volte, mi vengono i brividi. Quello stadio era sempre pieno, una vera bolgia. Per sette anni con Maradona lo stadio era sempre pieno, pazzesco, davvero incredibile”, ha raccontato con rispetto ed emozione l’ex attaccante di Inter e Lazio.