VIDEO – Under si avvicina al Leicester: visite mediche a Villa Stuart e poi la firma

C’è tanto movimento in casa Roma sul mercato. In entrata con Milik, ad un passo dal trasferimento in giallorosso, e in uscita, con Cengiz Under pronto a salutare la Capitale.

Il turco, che per diverso tempo è stato vicino al Napoli, è pronto a trasferirsi al Leicester. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha filmato il suo arrivo a Villa Stuart per le visite mediche di rito, dopodiché volerà in Inghilterra per firmare con i ‘Foxes’.