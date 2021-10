VIDEO – Uruguay-Colombia: gomitata di Cuadrado a Vina e poi ‘tuffo’ per cercare il fallo

Le partite tra Uruguay e Colombia non sono mai banali, soprattutto per merito dei protagonisti in campo. Si è scatenata una super polemica in Sudamerica nella notte per un intervento da rosso di Juan Cuadrado su Matias Vina. Il terzino della Roma ha ricevuto una gomitata dall’esterno della Juventus -entrambe le squadre si sfideranno alla ripresa in campionato-. Cuadrado dopo aver commesso il fallo si è gettato a terra cercando il fallo a suo favore. Di seguito, il video.

Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021