Vidigal su Coincecao: “Acquisto di qualità che farà crescere il club, punterà al primo posto”

Nella giornata di oggi a Radio Kiss Kiss è intervenuto José Luís Vidigal. Il portoghese, tra le altre ex calciatore azzurro, ha parlato di Sergio Conceicao e del suo futuro a Napoli.

Di seguito le dichiarazioni di Vidigal:

Conceicao ha avuto una buonissima scuola da allenatore. Il Porto è stata la spinta per arrivare ai grossi club europei. Conosce il calcio, ha strategia: è pronto per Napoli e per far bene in azzurro, in una piazza meravigliosa. Non ho sentito Sergio, ma anche in Portogallo mi chiedono insistentemente un parere su questa notizia. Penso che farà molto bene a Napoli, in un club sano, con una rosa di qualità. Conceicao ha tanta voglia, sarà un acquisto di qualità che farà crescere il club. Io al Napoli con Conceicao? Per il Napoli dirò sempre sì, punto e basta. Però si parla dell’allenatore in questo momento, non posso mischiare le cose. Sergio è pronto per questa opportunità che si chiama Napoli. Ha imparato tutto ciò che si deve sapere di calcio. Il Porto è una scuola di calcio straordinaria. Sono certo che con Conceicao il Napoli potrà puntare anche al primo posto ed essere protagonista in Europa League.