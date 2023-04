Vieri contro Cassano: “Non puoi cambiare sempre idea, Di Lorenzo è il migliore”

Bobo Vieri, in diretta sulla BoboTv, ha attaccato Antonio Cassano che stava criticando Di Lorenzo dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan.

“E’ stato ridicolizzato in re partite”, aveva dichiarato Cassano riferendosi al capitano del Napoli.

“Si parla sempre di uomo contro uomo, ma io tra Walker e Di Lorenzo mi prendo tutta la vita Di Lorenzo. Il Manchester City gioca con Stones al centro, Leao li sfonda questi giocatori. Non vuol dire niente che Walker è titolare nel Manchester City [..] Di Lorenzo è stato uno dei migliori in Europa quest’anno, non possiamo criticarlo per due partite sbagliate. Sono i giocatori ad andare in campo, fino a 20 giorni fa dicevi che il Napoli era la miglior squadra d’Europa. Ora dici che Walker è meglio di Di Lorenzo, e non lo accetto perchè stai cambiando idea sulla base dei risultati. Leao in meno di 10 secondi si fa tutto il campo. Non ho mai visto soffrire con un esterno a parte Leao quest’anno, non so cosa hai visto tu”, ha risposto Vieri.