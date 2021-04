Vieri: “Gattuso a -3 dal Milan, come si fa a contestarlo?”

Christian Vieri, ex attaccante, dopo l’intervento sulla Superlega, ha parlato di Gennaro Gattuso alla ‘Bobo TV’ su Twitch:

“Lo vogliono mandar via? È a tre punti dal Milan, che ha fatto tutto il campionato fra primo e secondo posto, e a Napoli lo vogliono comunque cacciare. Sono quattro mesi che Gattuso deve andare via secondo quello che si legge sui giornali. Ho sempre detto che gli azzurri sarebbero tornati su non appena recuperati tutti gli infortunati che avevano. I risultati danno ragione, ragionissima a Gattuso. Come si fa a contestarlo?”.