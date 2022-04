Vieri: “Il Napoli non ha saputo gestire la pressione”

Christian Vieri, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv sulla situazione del Napoli: “Dopo la vittoria a Bergamo, il Napoli aveva quelle due gare per dimostrare di poter vincere lo scudetto. Invece è successo il contrario, penso che la pressione abbia influito motlo. Sei sul 2-0 a Empoli e quindi pensi sia chiusa, invece il Napoli si è fatto rimontare e secondo me senti addosso le precedenti due partite. Nel momento decisivo il Napoli non ha più vinto, il problema è la pressione e il Napoli non ha saputo gestirla”.