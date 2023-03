Vieri: “L’Inter è la migliore del campionato, non può essere così distante dal Napoli”

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch:

“L’Inter è la squadra più forte del campionato, nessuno ha Lukaku, Dzeko e Lautaro… Nessuno ha questi giocatori e nemmeno la panchina. Mi aspetto molto di più, è una squadra incredibile pur con tutti i problemi che può avere economicamente e con il presidente. E’ anche più forte della Juventus, non può perdere tutte le partite che ha perso quest’anno, a San Siro ho visto gare bruttissime. L’Inter deve fare due-tre gol a partita contro tutti, quest’anno però troppi alti e bassi e hanno buttato via un sacco di punti. Non può esserci questa differenza. Non capisco come mai. Non mi interessa dell’allenatore, io dico solo che l’Inter non può perdere tutti questi punti e non capisco come mai. E’ troppo forte per essere così distante dal Napoli”.