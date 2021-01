Vigorito ha parole al miele per Inzaghi: “Se lo esonero, lo schiero come centravanti”

Il Benevento di Pippo Inzaghi è probabilmente la rivelazione della Serie A 2020/21. I sanniti sono decimi in classifica e hanno conquistato 21 punti in 16 partite. Un bottino che rende orgoglioso il patron, Oreste Vigorito: “Abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate e siamo ripartiti dalla vittoria da record della B”, spiega a La Gazzetta dello Sport. “Abbiamo tenuto gran parte della rosa e stiamo andando oltre le aspettative. Abbiamo perso immeritatamente contro Sassuolo e Milan: abbiamo effettuato 58 tiri totali sbagliato un rigore con i rossoneri”.

Arriverà un attaccante?

“Mi verrebbe da dire che non ci serve nessuno, guardando la vittoria di Cagliari. Ma è possibile che qualcuno arrivi, Foggia è attivo. In estate c’era qualcuno che aveva rifiutato di venire qui, ora in tanti stanno capendo che è l’ambiente giusto”.

E poi c’è Inzaghi.

“È il nostro segreto. Tra lui e Foggia si è creato un grande feeling, hanno giocato insieme. C’è rispetto dei ruoli. Gli ho detto che, qualora dovessi esonerarlo, lo rimetterei in campo come centravanti. Si allena con la squadra e quando segna, dovreste vedere come esulta…”