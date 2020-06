Vittora Coppa Italia, ecco tutti i numeri del Napoli

Con il 4-2 dei calci di rigore (errori decisivi per la Juventus di Danilo e Dybala) il Napoli vince la sesta Coppa Italia della sua storia, battendo così l’ex tecnico Sarri, al secondo ko in finale da quando allena la Vecchia Signora. Dopo i trionfi del 1962, 1976, 1987, 2012 e 2014, gli azzurri tornano ad alzare un trofeo, a distanza di sei anni dall’ultimo, sempre la Coppa Italia. Raggiunta così la Fiorentina, a quota 6. Meno uno da Inter e Lazio, che occupano il gradino basso del podio.

L’albo d’oro: Juventus 13. Roma 9. Inter, Lazio 7. Fiorentina, Napoli 6. Milan, Torino 5. Sampdoria 4. Parma 3. Bologna 2. Atalanta, Genoa, Venezia, Vado, Vicenza.

La classifica marcatori. I bomber, a sorpresa, arrivano dalle serie minori. A trionfare sono infatti Scamacca (Ascoli) e Vano (Carpi), con 4 reti a testa. Fermo a 3 il capitano del Napoli, Insigne, come Morosini del Monza, Trotta dell’Ascoli e Mandragora dell’Udinese. Due reti per la coppia juventina Dybala-Ronaldo: come loro anche Calhanoglu del Milan e Lukaku dell’Inter.

I numeri del Napoli. Chiudiamo con le statistiche relative alla squadra premiata campione. In questa edizione della Coppa Italia, gli azzurri di Gattuso (Ancelotti è stato esonerato prima dell’ingresso del Napoli nella competizione) hanno segnato 5 gol nelle 5 partite disputate e ne hanno incassato soltanto uno, quello di Eriksen nella semifinale di ritorno contro l’Inter. Oltre a Insigne, hanno trovato la via della rete anche Fabian Ruiz e Dries Mertens, rispettivamente nella gara di andata e in quella di ritorno contro i nerazzurri.