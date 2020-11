Vukusic: “In 17 hanno avuto il Covid nel Rijeka, speriamo di non prenderne 6 dal Napoli”

Problemi seri per il Rijeka alla prese con il Covid 19. Danijel Vukusic, giornalista croato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Quanti calciatori partiranno per Napoli? Non si sa, bisogna aspettare i primi risultati. Vuol dire che qualche positivo c’è, anche se il numero non è stato detto. Nel Rijeka hanno avuto il COVID-19 ben 17 giocatori ma c’è ancora chi può essere rimasto contagiato, quindi aspettiamo.

Dovevamo avere notizie stamattina ma non ce ne sono. La partita di campionato è stata rinviata perché anche l’altra squadra aveva dei contagiati. La gara è stata rinviata perché ci sono giocatori positivi, la lega croata ha deciso di rinviarla. Nel Paese non c’è una legge univoca, è un casino.

Speranze per il Rijeka giovedì? Non credo ci sia l’impresa, si spera che possa giocare una buona mezz’ora come all’andata ma il Napoli è superiore. Speriamo ci sia una bella partita, non vorremmo parlare di un 5 o 6-0 per il Napoli”.