Walter Zenga: “Sono felice che Meret si sia confermato ad alto livello”

Walter Zenga, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb a margine della presentazione di WCapes, dall’Hotel Melià di Milano: “Noi eravamo ancora legati ai cartelloni pubblicitari in giro per la città! Serve una visione che sia sempre al passo coi tempi”.

Come cambia la stagione di Inter e Milan dopo la Supercoppa?

“Voi non dovete fare il conto sulla partita singola, non è che se una squadra perde 3-0 è in crisi. L’Inter non è stata una sorpresa, aveva vinto 8 partite delle ultime 10”.

Cosa può mettere in campo l’Inter nella ricorsa al Napoli e cosa di buono ha fatto Inzaghi in questo inizio di 2023?

“Già aver trovato la squadra senza Lukaku e Brozovic non è male. 8 punti sono tanti da recuperare, da interista e da amante del calcio mi piacerebbe vedere una corsa scudetto importante”.

Quanto conta l’assenza di Maignan per il Milan?

“Tantissimo, è scontato. Cosa c’entra però Tatarusanu con gli ultimi gol presi? Assolutamente niente, se ci fosse stato Maignan sarebbe stato lo stesso”.

Cosa pensa della questione relativa a Skriniar?

“Non ho la capacità né gli argomenti per poter trattare la questione: da interista penso che lunedì c’è l’Empoli, bisogna confermare l’ottima prova a Riyad”.

Chi è il portiere del futuro azzurro?

“Vicario non è una sorpresa per me, a Venezia l’ho allenato io e quando sono arrivato il titolare era Lezzerini. Carnesecchi è il futuro, Caprile mi piace molto. Se ne parla poco, ma anche Falcone a Lecce sta facendo bene. Sono felice che Meret si sia confermato ad alto livello, mi dispiace per Cragno “.