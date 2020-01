Wanda Nara: “Non sono la rovina di Icardi. Psg? Avevo ragione”

Una prima parte di stagione vissuta da protagonista al Psg, squadra dove Mauro Icardi è arrivato anche grazie al lavoro di Wanda Nara. E proprio la moglia-agente dell’attacante argentino è tornata a parlare, sulle pagine di Grazia, del trasferimento estivo al PSG di Mauro Icardi: “Ho avuto ragione io. Tutti mi vedono come la moglie-agente del giocatore e spesso mi danno della pazza, dicendo che sono la sua rovina. Ma i fatti dimostrano che non è così, dato che alcune scelte impopolari alla fine mi hanno dato ragione”. E i numeri da record di Icardi, in questa prima parte di stagione, non sono certo da sottovalutare…

“Mi piacerebbe farmi conoscere soprattutto dalle donne” ha proseguito Wanda Nara. “Tutti credono che io stia insieme a Mauro per soldi, ma quando ci siamo conosciuti ero già ricca e famosa. E ho lottato per diventarlo. Mi sento una ragazza con la valigia: quando mio marito è andato a Parigi abbiamo passato il weekend insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano realizzando che ero da sola con cinque figli. Non è stato affatto facile”.