Watford-Liverpool 3-0: i Reds non perdevano in Premier League da 44 partite!

Il Liverpool ha perso 3-0 contro il Watford in Premier League. Si tratta della prima sconfitta in campionato, la quarta in stagione. In realtà, una di queste sconfitte -in Carabao Cup contro l’Aston Villa- è arrivata quando la prima squadra era al Mondiale per Club. In campo andarono i giovani dell’Academy, visto che la FA non volle rimandare il match. Le altre due sconfitte sono arrivate in Champions League, contro Napoli e Atletico Madrid. The Hornets hanno interrotto la striscia d’imbattibilità dei Reds che durava da 44 partite.