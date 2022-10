Nella partita tra West Ham e Anderlecht, valida per la quarta giornata di Conference League, è andato a segno anche Sebastiano Esposito nel 2-1 finale. L’attaccante napoletano ha segnato su calcio di rigore, trovando il secondo gol in Conference League. Esposito, dunque, diventa il primo italiano nato dopo il 01/01/2022 a far due gol in competizione UEFA, come riferito dal portale Opta.