Wisla Cracovia-Napoli, debutta D’Agostino: dall’idolo Neymar al tunnel a Manolas

Debutto in prima squadra per il talento della Primavera Giuseppe D’Agostino. Era stato convocato nella debacle di Granada da Gennaro Gattuso, che ora non siede più sulla panchina del Napoli. C’è Spalletti, che ha chiamato l’esterno offensivo classe 2003, con gli attaccanti non al meglio della condizione che sono rimasti a Castel Volturno. D’Agostino è da tempo sotto osservazione del club partenopeo: si ispira a Neymar e in allenamento ha anche fatto un memorabile tunnel a Manolas. Ha personalità e voglia di emergere. Dopo la spedizione al ‘Los Carmenes‘ in Spagna dello scorso febbraio, l’esordio in amichevole contro il Wisla Cracovia questa sera.