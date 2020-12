Wolverhampton, Raul Jimenez dimesso dall’ospedale: è a casa con la famiglia

Raul Jimenez si era scontrato con David Luiz durante la partita tra Arsenal e Wolverhampton lo scorso 29 novembre. Un contrasto molto duro, che ha costretto l’attaccante messicano a essere ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi. Oggi è arrivata la bella notizia: Jimenez è stato dimesso dall’ospedale e osserverà un periodo di riposo con la sua famiglia. Lo hanno annunciato i Wolves sul loro sito ufficiale.

Some good news from over the weekend…

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020