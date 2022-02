Xavi in conferenza: “Abbiamo vinto contro una grandissima squadra. Partita ottima”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Napoli per 2-4:

“Siamo sulla buona strada, stiamo migliorando nel gioco, dobbiamo sfruttare il possesso con Ferran Torres, Adama, giocare negli spazi come facevano un tempo Pedro, Villa, Stoichkov. I giocatori e i tifosi hanno sofferto, lo meritano ma dobbiamo restare umili. Abbiamo fiducia, dobbiamo lavorare con estrema umiltà, è la prima volta che succede da quando sono qui. Abbiamo vinto contro un grandissimo rivale che di solito subisce pochi gol e sta lottando per lo scudetto. Piquè e Busquets s’allenano molto bene, nello spogliatoio si respira un’ottima aria, c’è la leadership da parte di giovani ed esperti. Non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo solo superato un turno eliminatorio. Analizzando la partita, abbiamo fatto un’ottima gara, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. Dobbiamo lavorare sul pressing, sulla difesa in area, sulle fasce. Cambiamento di Frankie De Jong? È molto autocritico, umile, sta capendo anche chi è l’uomo libero a cui rivolgersi quando porta palla. Ho sempre avuto buone sensazioni, siamo diventati totalmente affidabili per novanta minuti, l’avversario sa che siamo il Barcellona ed ha rispetto, giocatori come Adama Traorè, Ferran Torres, Aubameyang hanno più impatto. Domenica ci sarà un’altra partita importante, ciò che mi rende orgoglioso è la forza dimostrata dai giocatori, io sono contento quando si divertono, giocano bene, sono qui per loro”.