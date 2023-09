Youth League, Braga-Napoli: la conferenza dei portoghesi alla vigilia del match

Domani inizia anche la Youth League, che vedrà il Napoli primavera impegnato nella trasferta contro il Braga. Alla vigilia del match, l’allenatore dell’U19 del Braga Rui Duarte ha parlato in conferenza stampa insieme al difensore Nuno Matos. Di seguito le parole dei portoghesi:

Prende per primo la parola il tecnico:

Sull’entusiasmo:

“C’è grande entusiasmo sotto tutti gli aspetti, sia da parte dei giocatori che da parte del team tecnico. Nei corridoi di Cidade Desportiva si respira l’entusiasmo. È un sentimento di orgoglio, ma anche di grande responsabilità nel fare bene le cose e lasciare il segno in questa competizione”.

Sulla squadra:

“È la squadra tecnica U23 che guiderà la squadra in questa competizione. Si tratta di una squadra composta da 3 tre gruppi di giocatori (Under 19, Under 23 e Squadra B). Sono generazioni che conosciamo molto bene, che seguiamo quotidianamente e che solitamente si allenano con noi”.

Sulla preparazione:

“Nel poco tempo che abbiamo, stiamo cercando di implementare cose semplici e dinamiche che abbiamo già individuato. Cose che possono essere un valore aggiunto per la collettività, valorizzando il singolo e tutte le potenzialità che possiede, perché è per lui una vetrina incredibile per dimostrare il proprio valore. Vogliamo che si sentano felici e si godano la competizione”.

Sul gioco:

“Dato che non ci sono molte informazioni sul Napoli, possiamo solo concentrarci molto su noi stessi e su quali siano il nostro processo e le nostre dinamiche. In difesa, non subire gol, essere equilibrati e coerenti. In attacco vuol dire fare una partita interattiva, divertente, con un bel calcio che ci fa vincere”.

Interviene Nuno Matos:

Sulla squadra

“È un ottimo ambiente. Siamo molto uniti e la squadra è molto emozionata. È una competizione nuova, alla quale tutti i giovani vogliono partecipare ed è incredibile per me e per i miei colleghi”.

Sul Napoli:

“È un avversario di cui sappiamo poco, ma sappiamo che sarà una partita complicata contro una buona squadra. È una squadra con esperienza nella Youth League. Ma troveranno un SC Braga determinato e con tanta voglia di vincere”.

Sull’esperienza e la fiducia:

“Cercherò di trasmettere la mia esperienza ai più giovani. Ho la responsabilità e il dovere di dare loro tranquillità e fiducia, affinché possano dimostrare il loro valore”.