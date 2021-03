Zaccagni, il possibile nome a sorpresa di Mancini. Che fa gola alle big sul mercato

Come scrive Tmw, alzi la mano chi un anno fa avrebbe ipotizzato la convocazione di Mattia Zaccagni agli Europei. Grande protagonista nel Verona di Juric, il centrocampista classe ’95, che non ha ancora esordito in azzurro, è invece il principale outsider per quanto riguarda le scelte di Roberto Mancini sulla lista dei 23. Non è sicuro che il ct lo porterà con sé, ma ora è una possibilità, neanche così lontana dal diventare realtà. Tutto nasce da ottime prestazioni e anche da quella tentazione di cercare un’arma a sorpresa, pure duttile: può giocare sulla trequarti a centrocampo. Per lo stesso motivo, sarà un’estate turbolenta, anche sul mercato.

Napoli e le altre. Gli azzurri si sono mossi in anticipo: fino al nero su bianco, però, ogni scenario è aperto. E le ultime da casa De Laurentiis, con Gattuso fortemente in bilico e una girandola di alternative per la panchina, rimettono in discussione anche quello che sarà il progetto tecnico degli azzurri. Zaccagni resta nei pensieri, tanto dimenticherà dal del futuro tecnico. Nel frattempo, il nome frulla nella testa delle avversarie. Dalla Juve, al massimo, si registra una manovra di disturbo. Dal Milan e dalla Lazio, molto meno: soprattutto i rossoneri, a un profilo come quello di Zaccagni, un pensiero concreto l’hanno fatto da tempo.

fonte: tmw