Zaccagni, l’agente: “Avevamo trovato l’accordo col Napoli a gennaio 2021, mi dispiace non vederlo in azzurro”

Fausto Pari, agente di Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Su Zaccagni col Napoli avevamo trovato l’accordo già a Gennaio 2021 ma non so tra Napoli e Verona. Poi è arrivata la Lazio e siamo contenti. Spero che per il ragazzo in futuro ci possano essere chance anche da parte della nazionale di Roberto Mancini. Per lo scudetto sarà lotta a 3 fino in fondo tra Napoli, Inter e Milan con i rossoneri favoriti perché non hanno le coppe, ma le altre due hanno organici di livelli. Ancora presto sapere dove giocherà Raspadori l’anno prossimo, dispiace non vedere Zaccagni a Napoli. Lobotka è stato importantissimo fin qui. All’inizio ha giocato poco, ma lui è un centrocampista di livello. Anguissa non lo conoscevo, è stata una sorpresa e sposta gli equilibri. Complimenti al lavoro di Giuntoli”.