Zaccagni: “Per essere in Serie A bisogna dare sempre il 100%. Il mio segreto? Capisco molto in fretta”

Mattia Zaccagni, trequartista del Verona, finito nel mirino del Napoli, ha rilasciato un’intervista al settimanale SportWeek.

“Il mio segreto? Capisco le cose molto in fretta. Come ho conquistato Juric? Con la fantasia che garantisce imprevedibilità al nostro attacco. Con gli assist che fornisco ai compagni. Coi movimenti che fanno giocare bene gli altri. Il mister mi lascia libero. Mi dice sempre di provare quello che mi viene in mente quando ho la palla nei piedi. Volevo arrivare a questo livello, ci sono arrivato e adesso voglio rimanerci. Di fatica ne ho fatta: in Serie A devi giocare tutte le partite al cento per cento. Se solo scendi al novantanove, gli avversari ti passano davanti. Juric mi ha aiutato proprio a mettere in campo sempre il 100%. All’inizio non riuscivo a stare dietro ai suoi allenamenti. In palestra facevo lavori sulla forza seguendo una tabella tutta mia. Adesso tengo il ritmo delle ripetute e delle sedute atletiche”.