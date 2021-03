Zamparini: “La piazza ideale per Dybala è Napoli, vada lì per vincere lo Scudetto”

“L’unico errore della Juve è stato non valorizzare Dybala. Paulo al Napoli per vincere lo scudetto”. L’ha detto oggi Maurizio Zamparini ai microfoni di Radio Crc durante ‘Arena Maradona’. In passato grandi affari tra Napoli e il Palermo di Zamparini. Di rilievo anche un affare mancato. “Vendetti Cavani al Napoli, dicono che Osimhen gli somiglia, ma il Matador aveva un fisico che gli permetteva di rincorrere tutti in lungo e in largo per il campo per tutti i 90 minuti. Non so se Osimhen abbia questa caratteristica. Avrei voluto vendere al Napoli pure Dybala, ma De Laurentiis arrivò dietro alla Juve. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere Dybala. Chi non mette Dybala nelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol dire che non capisce di calcio. Trattare così Paulo è l’unico errore che imputo all’attuale dirigenza della Juve. Sul campo Dybala va trattato come Messi, nel senso che non bisogna dirgli cosa fare e dove spostarsi. Va lasciato libero di esprimersi. Per me la piazza ideale per Dybala è Napoli. Vada da De Laurentiis per vincere lo scudetto”. L’ex presidente di Venezia e Palermo ha commentato anche la notizia delle dimissioni di Prandelli da tecnico della Fiorentina per troppo stress. “A me quello stato d’animo viene perché sono fuori dal calcio, per me è più stressante non lavorare, che farlo. Un generale non può farsi venire la depressione. Che cosa avrebbe dovuto fare Mihajlovic? Nonostante tutti i problemi che ha avuto, è rimasto sulla panchina del Bologna e ha ottenuto anche ottimi risultati”. A proposito di allenatori, Zamparini ha ammesso che “ho fatto tanti errori. Ho esonerato Spalletti e Zaccheroni, che poi si sono rilevati bravi allenatori. Ne ho scoperto di parecchi nelle categorie inferiori, ma avevano le stimmate dei vincenti. Consigliai a Marotta di prendere Conte. All’epoca non aveva vinto ancora niente, ma si vedeva che aveva carattere. Ci ho visto giusto, anche perché con Conte la Juve aprì un ciclo vincente”. Tra gli allenatori scoperti da Zamparini, c’è anche Gattuso. “Lo presi al Palermo quando non aveva ancora esperienza in panchina, non so se De Laurentiis lo confermerà o no. Posso solo dire che De Laurentiis ce la mette tutta per portare il Napoli in alto. A Napoli gli devono volere bene”.