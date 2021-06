Zan: “Gattuso? Spero faccia chiarezza sulla vicenda”

Alessandro Zan, onorevole del PD e prima firma della legge per la lotta all’omofobia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Vicenda Gattuso? Non entro nel merito della vicenda calcistica. È evidente che nei social c’è una trasparenza delle notizie e dichiarazioni a sfondo omofobo e razziste, queste vengono fuori. Il mondo del calcio è in parte sessista e patriarcale. I calciatori della Francia, invece, con una fascia arcobaleno al braccio hanno dimostrato la loro lotta alla transomofobia. Parte dello sport ai sta muovendo. L’hashtag #notoGattuso ha fatto ritenere ai dirigenti inglesi inopportuno l’ingaggio del tecnico e spero che Gattuso abbia la possibilità di spiegare il senso di certe dichiarazioni. Il DDL Zan vuole stendere la legge Mancino che punisce l’istigazione all’odio e alla violenza. Non viene inventato nulla. Il DDL Zan non è una bandiera ideologica, se si dice che è sbagliata la legge zanna allora si dice che è sbagliata anche la legge Mancino. Non stiamo parlando solo di omotransfobia ma anche delle persone discriminate per la loro disabilità. l’Italia è l’unico grande paese europeo, fondatore dell’Unione Europea che non ha legge di questo tipo. La legge non si pone solo nell’ambito del diritto penale, ma si pone anche nell’ambito del diritto civile, con azioni di prevenzione. Ricordo che l’Italia è il paese con il più alto numero di omicidi transessuali di tutta Europa”.

Barbano: “Gattuso? Ha accettato la Fiorentina, non aveva niente di meglio. Poi, ci si inventa qualsiasi cosa per andare al Tottenham”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Gattuso? Questione nebulosa: l’ambiguità è la scarsa fede degli uomini che trattano. Siamo di fronte a personaggi che in un contesto civile sarebbero subito allontanati, il calcio rivela in questo la sua ambiguità. Mentre parlano con un allenatore, parlano con un altro allenatore questi dirigenti. Poi, dentro questa logica, Gattuso ha accettato una Fiorentina perché non aveva niente di meglio e poi si balena l’idea di andare al Tottenham allora si inventa qualsiasi cosa. DDL Zan? Se si vuole imporre un modello bisogna farlo con il diritto civile non con il diritto penale. Gattuso era irretito dall’idea di Londra e non è stato un bel comportamento quello che c’è stato a Firenze. Rispetto alla legge Zan ribadisco quello che ho già detto: il calcio è teatro di omofobia, ma c’è già l’ordinamento penale che prevede di punire questi comportamenti. Questa della legge Zan è solo una bandierina biologica che contiene il concetto di identità di genere e che consente di essere definiti maschi o femmine A prescindere dal identità biologica. Penso ai problemi che potrebbe rappresentare dalle gare sportive alle quote femminili nei consigli d’amministrazione. Stiamo parlando di una sinistra che ha completamente smarrito i suoi valori e l’onorevole Zan si è prestato ad una campagna ridicola. Punire reati d’opinione è contro il concetto di democrazia”.