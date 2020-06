Zanardi, il primo bollettino medico: «È intubato: stabile ma il quadro neurologico resta grave»

Secondo la ricostruzione raccontata a radio Capital del commissario tecnico della nazionale paralimpica di ciclismo, Mario Valentini, Zanardi aveva imboccato un lungo rettilineo con poca pendenza e chi ha assistito all’incidente avrebbe raccontato che l’atleta «si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L’autotreno si è spostato di un metro, ma l’ha preso uguale. Io non c’ero – ha chiarito Valentini – ero staccato». Quando l’handbike di Zanardi stava finendo il rettilineo in discesa, probabilmente nel tentativo di evitare il camion, ha improvvisamente cambiato traiettoria: «Ha fatto una manovra azzardata – ha aggiunto Valentini – Ha perso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti , ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n’è voluto per far arrivare l’elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo».

fonte: open.online