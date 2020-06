Zanardi, l’ultimo bollettino medico: «Resta stabile, ma serve cautela». Presto per escludere «eventi avversi»

Ha trascorso la seconda notte in terapia intensiva Alex Zanardi, ricoverato in condizioni stabili ma gravi al Policlinico di Siena dopo l’intervento neurochirurgico del 19 giugno, quando è stato operato per la fratture alla testa e al volto per l’incidente con la sua handbike a Pienza. Nel bollettino secondo bollettino diffuso questa mattina, i medici spiegano che Zanardi «ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate».

L’ex pilota resta intubato e sedato, mentre arrivano buoni segnali dal «neuromonitoraggio in corso» che spiegano i medici «ha mostrato una certa stabilità». Un dato però che «va preso con cautela – prosegue il bollettino, perché resta grave il quadro neurologico».

La prognosi resta riservata, considerando che, nonostante le condizioni generali di Zanardi si stiano mantenendo stabili: «ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi».

Zanardi era impegnato in una manifestazione del suo team Obiettivo3 ora al centro delle polemiche, sia per un possibile errore da parte di Zanardi che avrebbe avuto il cellulare in mano prima dell’impatto, sia per i punti ancora oscuri relativi all’organizzazione dell’evento, che non avrebbe avuto nessun tipo di organizzazione da parte del Comune di Pienza.

Nell’ultimo aggiornamento dei medici del pomeriggio di ieri, 20 giugno, è emerso che le condizioni di Zanardi sono ancora stazionarie, ma «gravi da un punto di vista neurologico». L’ex pilota è sedato in coma farmacologico, aiutato da un ventilatore meccanico per la espiazione e monitorato costantemente.

I medici hanno chiarito che Zanardi non è al momento in pericolo di vita, ma non è possibile per ora sbilanciarsi su ipotesi attendibili sulle possibili conseguenze sia neurologiche, che su un’eventuale compromissione della vista, considerando le ferite importanti che l’ex pilota ha riportato nell’incidente. Il prossimo bollettino medico è previsto per le 12.

