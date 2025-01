Zanetti a DAZN: “Il Napoli ci ha messo alle corde, squadra di altissimo livello”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-0 ai microfoni di DAZN:

“Più merito del Napoli che demerito nostro, abbiamo incontrato una squadra di altissimo livello, una squadra che ha un motivo se è in testa alla classifica. Della mia squadra mi è piaciuto lo spirito, la voglia di lottare insieme, abbiamo allenato il sacrificio, ci portiamo a casa una gara dignitosa e pensiamo alla prossima partita. Due punte poco supportate dalla squadra? Abbiamo avuto due, tre situazioni importanti che non abbiamo sfruttato e in partite del genere bisogna essere cinici, nel secondo tempo siamo stati più imprecisi, poi abbiamo fatto meglio nel finale ma non abbiamo creato tanto, il Napoli ci ha messo alle corde e non abbiamo avuto le energie per reagire”.