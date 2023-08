Zanoli, l’agente tuona: “Vorrebbe partire ma il Napoli chiude tutte le porte”

Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino, dove ha commentato la complicata situazione che il calciatore sta vivendo a causa della mancata cessione da parte del Napoli. Alle porte ci sono Genoa e Salernitana

“Purtroppo ci troviamo in una situazione complicatissima, ci sono sei squadre interessate a Zanoli e il Napoli non vuole darlo. Questo può essere legittimo, ma lui è un giovane e guadagna come un calciatore di Lega Pro senza possibilità di crescere e se il Napoli chiude la porta a prescindere, senza darti neanche opportunità di parlare, diventa un problema.

Il Napoli si espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola di Spalletti con la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all’interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto. Zanoli ha un contratto e naturalmente deve rispettarlo ma sta chiedendo solo di andare a giocare e non di stare a fare lo spettatore al Maradona. Ma confrontarsi con chi non ti dà la possibilità diventa un boomerang… Così è impossibile poter dimostrare qualcosa, è una situazione davvero molto brutta. E incide pure sulla psiche del ragazzo, è preoccupato”.