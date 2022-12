Zanoli, parla l’agente: “Alessandro sarà il futuro del calcio italiano”

Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. L’agente ha parlato del futuro del suo assistito, che cerca di trovare spazio in u ruolo non facile, coperto per ora dal capitano Di Lorenzo:

“Il capitano è Di Lorenzo, ossia un calciatore di grande livello per cui per un giovane è complicato rosicchiare minuti. Il Napoli sta andando così bene, normale che Spalletti voglia conservare tutto.

Non parlo di mercato, ma Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare. Un importante operatore di calciomercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare un potenziale Paolo Maldini”