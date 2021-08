Zanoli: “Sono felice di far parte del progetto Napoli. Voglio restare e sono pronto a lottare”

Ai microfoni di Canale 8 ha parlato il giovane azzurro Alessandro Zanoli. Ecco le sue parole:

“Sono felice di far parte di questo progetto che ho sposato, ho la fiducia del mister e della società e spero di avere una chance oggi. Come ho conquistato Spalletti? Tanta voglia di lavorare e arrivare a questi alti livelli che sogno fin da bambino. Voglio rimanere in questo gruppo e speriamo bene. Sono cambiate tante cose rispetto alla Primavera, cambiato il livello dei compagni ed ho trovato un gruppo compatto e voglioso di vincere per competere per lo scudetto. Non ho un modello preciso, ma mi piacciono alcuni terzini destri, penso a Carvajal, io posso giocare anche a sinistra e spero di essere riconfermato”.