Zapata dimentica Napoli: “I tifosi dell’Atalanta assomigliano a noi latinoamericani”

Duvan Zapata ha trovato la sua dimensione q Bergamo, dov’è felice. La punta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media colombiani, analizzando la sua vita in Italia e la sua esperienza in nerazzurro. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: In Italia è bellissimo vivere, per me e la mia famiglia è un’esperienza positiva. Il cibo è spettacolare, ogni città e ogni zona ha le sue ricette tipiche, proprio come da noi in Colombia”

TIFOSI – “Dicono che la gente del nord sia più fredda di quella del sud, ma sbagliano. Quelli dell’Atalanta hanno un senso di appartenenza e ricorda un po’ il calore di noi latinoamericani. Bergamo è un’eccezione”.